Le parole dell'ormai ex allenatore della Primavera nerazzurra ora in cerca di una esperienza nel calcio dei grandi

Chivu ha vinto con i giovani dell’Inter, «che avrà la mia riconoscenza per sempre». Ora aspetta di poter provare a fare quel che il suo ex compagno di squadra Thiago Motta ha già fatto: «Aspetto qualcuno che creda in un allenatore giovane e ambizioso, pensando che possa lavorare non solo con i giovani», ha detto alla Gazzetta dello Sport oggi.