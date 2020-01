Inter, non solo la Juventus: concorrenza di un club a sorpresa per Chong

L’Inter fa sul serio per Tahith Chong. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’esterno olandese classe 1999 originario di Curacao piace sia al club nerazzurro che all’altro club di proprietà di Suning, il Jiangsu. Il giovane, che nel mirino da tempo anche della Juventus, preferirebbe trasferirsi a Milano alla corte di Antonio Conte.

Ieri l’agente del calciatore, Mohamed Sinouh, è stato nella sede dell’Inter per parlare di un’operazione che potrebbe subire presto un’accelerata. Chong ha il contratto in scadenza con il Manchester United a fine stagione e potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero in estate.