Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è Valentino Lazaro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’esterno austriaco dovrebbe andare al Lipsia con il club tedesco in vantaggio sul Newcastle, Per quanto riguarda Tahith Chong, (ieri l’agente era nella sede nerazzurra), l’Inter sta valutando il suo tesseramento ma prima potrebbe passare dal Jiangsu Suning.

(Sky Sport)