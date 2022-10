Juve, Christillin: “Penso che Agnelli non rifarebbe un contratto di 4 anni ad Allegri”

"Penso che Agnelli non rifarebbe un contratto da 4anni ad Allegri. Pare ci sia stato un rilancio importante quando Allegri ha detto che stava per andare al Real, Andrea ha scommesso su Allegri accettandone la proposta. Tutti e due avevano ragione dalla loro parte. Il ruolo chiave in questo momento lo ha la società. Le responsabilità sono equamente condivise. Menomale che l'altra sera Agnelli ci ha messo la faccia dicendo quel che tutti pensiamo".