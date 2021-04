Christillin vs Agnelli: “Gli voglio bene, ma sua decisione non giusta. Non esiste…”

Il membro del board di Uefa e Fifa Evelina Christillin, ospite a Otto e mezzo su La7, ha messo in chiaro che per le istituzioni del calcio la Superlega non esiste.

Redazione1908

"Non abbiamo alcuna intenzione di avallare quel tipo di competizione, c'è un ordinamento sportivo che prevede che chi partecipa ai campionati sia affiliato alla Uefa e alla Fifa e chi esce e organizza tornei per conto suo, sta fuori. Non abbiamo dato alcuna cittadinanza alla SuperLega: per noi ad oggi non esiste". Con queste parole il membro del board di Uefa e Fifa Evelina Christillin, ospite a Otto e mezzo su La7, ha espresso il suo disappunto per l'iniziativa dei 12 club.

Christillin vs Agnelli

"Partiranno azioni legali di tutti i tipi, discussioni di ogni genere ma la situazione ad oggi è questa. Tifosi, sportivi, ex calciatori e anche autorità politiche si sono espresse in maniera molto scettica, perché la SuperLega ammazzerebbe il calcio: una Superlega di super ricchi, che giocheranno tra di loro, spenderanno sempre più soldi, compreranno sempre più giocatori e quei soldi finiranno nelle tasche di Raiola e dei giocatori e questo sarà il destino di 12-15 super squadre di ricchi e tutti gli altri fuori. Agnelli? Lo abbiamo aspettato per il comitato esecutivo ma si e' dimesso e c'e' il suo posto vuoto. Mi dispiace, gli voglio molto bene ma questa volta ha preso decisione non giusta", ha concluso la Christillin.