Christillin: “Dybala? Offerta Juve congrua. Se lui vuole tirare sul prezzo…”

Le parole del membro Uefa del Consiglio Fifa e grande tifosa bianconera: "Mi auguro che il contratto di Dybala venga rinnovato"

Intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio Fifa e grande tifosa della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Queste punzecchiature bene non fanno ma bisogna tener presente la posizione della dirigenza della Juventus che piuttosto che farlo andare via a zero cerca di tenerlo. Ma non è nemmeno il momento di alzare troppo sul prezzo. Gli stanno offrendo una cifra che ritengono congrua. Se lui vuole tirare sul prezzo non è il momento adatto.