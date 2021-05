Christillin: “Juve fuori dalla Champions? Possibile. Conte via dall’Inter…”

Le parole della consigliera Fifa: "Mi aspettavo meno che Conte andasse via dall'Inter che Allegri tornasse alla Juve"

"Mi aspettavo meno che Conte andasse via dall'Inter che Allegri tornasse alla Juve. Allegri e' un grandissimo allenatore, mi dispiace anche per Pirlo, che e' stato coraggioso, forse ha pagato un po' di inesperienza". Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Evelina Christillin, membro del Consiglio della Fifa. La Juve, che e' rimasta nella Superlega, rischia di non partecipare alla prossima Champions. "E' una vicenda che andra' valutata negli organi giudiziari competenti. Le tre squadre che non vogliono ritirarsi hanno gia' infranto gli articoli 49 e 51 della Uefa. Ceferin ha detto chiaramente che ora si andra' avanti con la parte sanzionatoria e quindi certo, potrebbero teoricamente potrebbero rimanere fuori, come no. Noi della Uefa andremo avanti".