Come la Superlega? In realtà è l'esatto opposto della Superlega per due motivi principali: non è un torneo a cui si partecipa su invito e poi tutti giocano contro tutti. Tra l'altro lo stesso presidente Ceferin, in uno spot molto carino pubblicato la sera dei sorteggi e in cui recitano anche molti ex calciatori famosi come Del Piero, a chi gli dice che è una super risponde con: "No, Superlega non si dice" proprio a dimostrazione di quanto ho appena affermato".