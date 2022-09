Ciaramitaro: “L’Inter non corre. E che errore non aver preso Dybala”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Maurizio Ciaramitaro , ex calciatore, ha parlato così dell'inizio di stagione di Inter e Juventus: “Non corrono. Arrivano sempre dopo. Sia Inter che Juve sono lente e hanno perso i punti di riferimento del gioco. L’Inter prova sempre ad imbastire il gioco ma non corre”

“Si. Anche in virtù del fatto che ci saranno i Mondiali. Ma in fase difensiva hanno perso dei punti di riferimento. Perisic era devastante e sapeva saltare l’uomo. Poi non prendere uno come Dybala è stato un errore”.