Cicinho, che attacco a Vidal: “E’ venuto al Flamengo per la spiaggia e per godersi la pensione”

Ospite del programma Arena SBT, Cicinho, ex laterale di Roma e Real Madrid, ha sferrato un attacco frontale ad Arturo Vidal, ex centrocampista dell'Inter e oggi al Flamengo. Ecco le sue parole:

"Vidal è un ottimo giocatore, ma al Flamengo non diventerà niente. È un ragazzo che sta arrivando alla fine della sua carriera, quindi la mia opinione è che non riuscirà a portare il Flamengo alla vittoria. Si dice che avesse tanto mercato, ma perché non è andato (in un altro posto)? Perché è venuto al Flamengo? Pensi che sia venuto perché ama il Flamengo? Stai scherzando! Altrimenti sarebbe tornato nella sua squadra di casa in Cile. Vuole farsi conoscere in Brasile, avere una vita da spiaggia, godersi la pensione".