CdS – Inter, con l’addio di Conte fine di un ciclo: Marotta e Ausilio in dubbio

Il tecnico nerazzurro non è l'unico che deve chiarire il suo futuro: anche l'ad e il ds sono in scadenza nel giugno 2022

In casa Inter, dopo la gioia per la conquista dello scudetto, si pensa al futuro: la più grande incognita riguarda il futuro di Antonio Conte, ma la posizione del tecnico non è l'unica da chiarire. Secondo il Corriere dello Sport, l'eventuale addio dell'allenatore potrebbe provocare ulteriori conseguenze: "E' inevitabile pensare che l'addio di Conte sarebbe il preludio alla fine di un ciclo anche perché se ne andrebbero pure alcuni titolari a lui legati. Non sarebbe scontata neppure la permanenza di Marotta e Ausilio, che questa squadra l'hanno costruita e hanno il contratto in scadenza nel 2022".