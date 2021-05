Inter, obiettivo seconda stella. Le linee guida di Zhang: Marotta e Ausilio al lavoro

Il presidente dell'Inter ha indicato la via, ma vuole una squadra competitiva per vincere anche nel prossimo anno

Prima di iniziare a lavorare concretamente per l'Inter del prossimo anno ci dovrà essere l'incontro tra Conte e Zhang. Da lì si ripartirà e si capirà se i nerazzurri andranno ancora avanti col tecnico. Dopo di che si penserà al mercato e a come rinforzare la squadra al netto di qualche cessione.

"Le linee guida di Zhang sono chiare, come le indicazioni di Antonio Conte: taglio netto al tetto ingaggi e all’età media della rosa, che allo stesso tempo va mantenuta competitiva al massimo, cercando di sacrificare il sacrificabile ma girando alla larga dai top player. E su questo terreno scivoloso dovranno lavorare nei prossimi mesi l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio. Per un’Inter che vuole puntare forte alla seconda stella. Il prestito di Oaktree ha portato ossigeno nelle casse del club, ma non basta. E il mercato in autofinanziamento può decollare solo dopo aver sistemato i contratti pesanti in esubero o sacrificando qualche pezzo pregiato", spiega La Gazzetta dello Sport.