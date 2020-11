Bastoni capolavoro Inter: valore alle stelle. E non è vero che è costato 31 mln: le cifre

Alessandro Bastoni sulla bocca di tutti. Il difensore dell’Inter, lanciato in prima squadra da Antonio Conte, è diventato già pilastro della Nazionale. Tre partite, consecutive, da titolare e per 90 minuti. Roberto Mancini si è affidato subito alla potenza e alla straripante personalità del centrale interista.

Per Bastoni, classe 1999, un futuro senza limiti. Un futuro tutto nerazzurro, vista la volontà dell’Inter di rinnovare il suo contratto. E anche una quotazione che oggi si aggira sui 45 milioni di euro in continua ascesa.

Bastoni è stato acquistato dall’Inter nell’agosto del 2017. Il suo valore storico di acquisto, bonus all’Atalanta compresi, è di 31.767.223 euro. Ma l’esborso economico, da parte della società interista, è stato molto più contenuto.

All’Atalanta, nel 2017, venne girato il terzino Fabio Eguelfi per 6 milioni di euro, con annessa plusvalenza da 4,8 milioni di euro. Nel 2018, poi, l’Atalanta prelevò dall’Inter il centrale Davide Bettella (oggi uno dei giovani più promettenti, in forza al Monza) per 7 milioni di euro (6,949 mln di plusvalenza) e il centrocampista Marco Carraro, per 5 milioni di euro (4,455 mln di plusvalenza). Il tutto nell’estate del riscatto anticipato di Bastoni (cifre ufficiali da bilancio Inter)

Un’operazione simile a quella che ha portato a Milano Milan Skriniar, con annessa cessione alla Sampdoria di Gianluca Caprari. Operazioni con valori di acquisto alti ma con esborso economico abbastanza contenuto.

Un autentico capolavoro della società nerazzurra. In un caso e nell’altro, come dimostrano le valutazioni raggiunte in questi 2 anni tanto da Skriniar quanto da Bastoni. E per l’azzurro, ora, anche la rincorsa agli Europei, con concrete chance di convocazione.