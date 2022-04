Condò: “Lukaku? Se Tuchel resta meglio cambi aria. Il Chelsea non recupererà tutto”

L'attaccante è ancora in panchina anche nella gara di CL contro il Real: il commento del giornalista a Skysport

«Non ci sono le condizioni per andare avanti? Al Chelsea stanno accadendo molto cose. Se dovesse restare Tuchel per Lukaku sarebbe meglio cambiare aria. Anche se la quantità di denaro investito del Chelsea è stata rilevante. È quindi un errore, un errore che costa tanto e cercheranno di racimolare quanto più possibile. Non possono illudersi di riprendersi quanto speso, ma almeno una parte consistente della cifra investita. È una di quelle situazioni in cui non ha molto senso continuare. Se invece ci dovesse essere un cambio in generale e l'allenatore dovesse andare via tornerebbe tutto in discussione. Ma la panchina di stasera dimostra che c'è incompatibilità tecnica».