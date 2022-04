Gds – Inter già al lavoro per Lukaku-Dybala: 3 incastri per la coppia dei sogni

Un sogno pazzesco. Pazzesco ma possibile. Formare la coppia Dybala- Lukaku . L'Inter vuole provarci sul serio, è questa la convinzione della Gazzetta dello Sport. I dirigenti nerazzurri stanno provando a valutare come mettere in piedi un'operazione che sarebbe clamorosa.

In primis l'Inter deve vendere. "La differenza tra cedere uno o due big passa anche dall'eventuale tesoretto che potrebbero fruttare i tanti giocatori in prestito. Senza dimenticare Sensi, da Pinamonti ad Esposito, passando per Vanheusden, Dalbert, Lazaro , Salcedo, Pirola, Di Gregorio, ci sono i margini per raccogliere una cifra notevole o avere contropartite importanti.