Cile, la mamma di Vidal: “Arturo è motivato e ha tanta voglia di fare bene”

In vista della cruciale gara contro il Venezuela, la mamma del giocatote nerazzurro si dice ottimista

Questa sera il Cile giocherà un'altra partita cruciale contro il Venezuela per cercare di tenere viva la speranza di qualificarsi ai prossimi Mondiali in Qatar. Jacqueline Pardo , madre di Arturo Vidal , ha assicurato di aver visto il figlio molto motivato in vista del match contro il Venezuela: "Sì, è molto motivato, con tanta voglia. Con la Nazionale ha già segnato gol e continuerà a farlo. Arturo dà tutto in campo. Batteremo il Venezuela".

Alla domanda sui 14 anni che il giocatore ha trascorso nella Roja, ha detto: "Lo vedo più maturo, ma con lo stesso orgoglio. Lo sento con la stessa voglia che aveva all'inizio, lascia tutto in campo, come un guerriero. Per me non cambia molto, gioca sempre bene".