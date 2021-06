Cile, parrucchiere viola la bolla. La Federazione sanzioni. Vidal e Medel…

Il comunicato della Federazione Cilena dopo che un parrucchiere è entrato in contatto con alcuni giocatori

"La Federcalcio cilena e lo staff tecnico della Nazionale Cilena riconoscono la violazione della bolla sanitaria della delegazione che partecipa alla Coppa America, con l'ingresso non autorizzato di un parrucchiere che, pur avendo un test PCR negativo, non dovrebbe entrare in contatto con i giocatori. Le persone coinvolte saranno sanzionate finanziariamente. Ci scusiamo per questa situazione e informiamo che tutti i membri della delegazione hanno fatto un test PCR risultato negativo questo sabato 20 giugno". Qualche ora prima in una diretta su Instagram tra Medel e Vidal, si vedeva un uomo che sistemava i capelli al centrocampista nerazzurro.