Cile-Bolivia, le formazioni ufficiali: Vidal titolare, Sanchez nemmeno in panchina

Alle 23.00 orario italiano il Cile scenderà in campo contro la Bolivia per la seconda giornata del gruppo A di Copa America. Nell'undici titolare scelto dal CT Martin Lasarte c'è Arturo Vidal: il centrocampista dell'Inter sarà in campo dal 1', assieme a Pulgar e Aranguiz a centrocampo. Nemmeno in panchina, invece, Alexis Sanchez, ancora alle prese con un infortunio muscolare.