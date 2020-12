In Cile – Vidal e Sanchez avranno un nuovo c.t.? Rueda verso l’addio, per lui c’è la Colombia

“Il Cile ha dato il via libera a Reinaldo Rueda per negoziare il suo trasferimento in Colombia“. È questo il titolo principali dei media cileni circa un possibile addio di Rueda pronto a sostituire Carlos Queiroz che una settimana fa ha lasciato l’incarico di c.t. della Colombia.

“L’allenatore ha parlato con Pablo Milad, presidente della Federazione cilena, che ha chiarito a Reinaldo Rueda che l’indennizzo non sarà un problema se decide di interrompere il suo impegno con La Roja“, si legge su El Mercurio. Sono ore decisive per l’addio di Rueda alla nazionale cilena per approdare sulla panchina della Colombia.

Qualche settimana fa Rueda è stato protagonista di un botta e risposta abbastanza aspro con l’Inter. L’oggetto del contendere la condizione di Alexis Sanchez.

