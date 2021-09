Cile, Vidal: “3 partite in meno di 10 giorni, una follia. Ci hanno ammazzato”

Così Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, commenta ai media cileni la sconfitta con la nazionale in Colombia

"Giocare qui a Barranquilla è un inferno, la Colombia diventa davvero formidabile. Ma bisogna anche dire che tre partite in otto giorni ci hanno ammazzato". Così Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, commenta ai media cileni la sconfitta con la nazionale in Colombia per 3-1 nelle qualificazioni ai Mondiali. Il mediano nerazzurro ha quindi sottolineato le difficoltà per un calendario che ha costretto i giocatori a disputare 3 partite in meno di dieci giorni. "Non so quante ore di volo abbiamo fatto... Una follia", ha detto Vidal.