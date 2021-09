Inter, Vidal ad Appiano già domani pomeriggio grazie a questa soluzione virtuosa

Decisamente virtuoso, solidale e ben pensato è il piano messo in atto da 9 club europei per riportare nel nostro continente 8 colombiani e 3 cileni

"Decisamente virtuoso, solidale e ben pensato è il piano messo in atto da 9 club europei per riportare nel nostro continente 8 colombiani e 3 cileni alla fine della partita tra le due nazionali che si giocherà stanotte a Barranquilla, Colombia". La definisce così, La Gazzetta dello Sport, l'idea avuta dai club europei che hanno i propri sudamericani impegnati nelle qualificazioni mondiali nelle prossime ore. Il piano organizzato permetterà infatti di abbracciare i propri calciatori nel più breve tempo possibile: "In questo caso le ore di fuso sono addirittura 7, quelle di volo 10.