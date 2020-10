Inter, Sanchez e Vidal si allenano con la Nazionale a Santiago del Cile

Ieri mattina Vidal e Sanchez hanno raggiunto la Nazionale cilena perché convocati per la gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l’Uruguay. (È in programma l’8 ottobre a Montevideo, cinque giorni dopo arriverà la Colombia a Santiago. I due giocatori cileni dell’Inter sono arrivati a Santiago del Cile dopo aver lasciato Milano domenica e aver fatto scalo a Madrid. Ieri pomeriggio per loro il primo allenamento in gruppo. Si sono allenati nel complesso Juan Pinto Durán della National Professional Football Association (ANFP), a Santiago del Cile. Dopo le parole del CT Rueda, che ha voluto parlare ai giocatori, sessione di esercizi fisici e poi con la palla e una partitella a campo ridotto.

(Fonte: Eurosport)