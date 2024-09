Non solo Gosens: cinque difensori (non top) da prendere al fantacalcio

- Raoul Bellanova (Torino): Non è ancora un top assoluto, ma può diventarlo. Raoul Bellanova all'Atalanta può fare il definitivo salto di qualità anche al fantacalcio. 1 gol e 7 assist a Torino nell'ultima stagione, con Gasperini punta quota 10. Possono aumentare le reti, gli esterni dell'Atalanta sono famosi da anni ormai per i loro bonus. Ci sono anche Cuadrado e Zappacosta, ma è stato preso per essere il titolare alla lunga. La nostra sensazione è che possa esplodere a Bergamo.

- Andrea Cambiaso (Juventus): 1 gol in 3 partite, è partito forte Andrea Cambiaso con Motta. Lo aveva lanciato al Bologna, lo ha ritrovato alla Juve e la sensazione è che se starà bene giocherà sempre o quasi. Terzino destro o sinistro, è ambidestro e l'allenatore lo ha già utilizzato in entrambi i ruoli (anche più avanzato all'occorrenza). Un 'semitop alto' nella nostra guida all'asta, vuole migliorare i numeri della passata stagione (2 gol e 3 assist). Pensare alla doppia cifra in termini di bonus non è utopia nella nuova Juve di Motta, più offensiva rispetto al passato.

- Robin Gosens (Fiorentina): È tornato al fantacalcio, ma non è più un top da 10 gol come ai tempi dell'Atalanta. Si era già visto all'Inter, alla Fiorentina però si candida a essere il titolare a sinistra se sta bene e c'è un precedente che fa ben sperare: l'esplosione di Carlos Augusto a Monza con Palladino. Secondo slot alto, è arrivato e ha giocato subito titolare e per tutto il match, segnando anche un gol. Può puntare la doppia cifra tra gol e assist, come nella passata stagione all'Union Berlino (6 gol e 4 assist in Bundesliga). Se confermerà questi dati, sarebbero numeri importantissimi per il fantacalcio.

- Jaka Bijol (Udinese): Sembrava potesse partire in estate, alla fine è rimasto ed è una certezza al centro della difesa dell'Udinese. Classico centrale da modificatore, se sta bene gioca titolare (nell'ultima stagione ha pagato un lungo stop per infortunio). Pericoloso anche sui corner, è un 'buon titolare' nella nostra guida all'asta, meno costoso rispetto agli altri nomi, simile a Coco. Può essere l'annata della definitiva consacrazione prima di trasferirsi in una big, per giocare in Europa.