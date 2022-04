Cinquini: “Inter, vittoria con la Juve fondamentale. Dybala? La penso così”

Le parole del dirigente: "L’Inter, a differenza del Milan, che ha due attaccanti che mi sembrano “appassiti”, ha molte frecce al proprio arco"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Oreste Cinquini, dirigente sportivo, ha parlato così del momento dell'Inter: “Quando si vince si nascondono le problematiche. La vittoria con la Juventus è fondamentale perché i bianconeri erano in forma. L’Inter, a differenza del Milan, che ha due attaccanti come Giroud e Ibrahimovic che mi sembrano “appassiti”, ha molte frecce al proprio arco. Non dimentichiamoci però del Napoli, che è andata a vincere meritatamente a Bergamo. La partita chiave per gli azzurri sarà quella di domenica con la Fiorentina, che ha messo in difficoltà quasi tutte le grandi col suo gioco”.