Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Juventus, Gabriele Cioffi ha presentato così la gara: "Siamo focalizzati sul potere e voler far punti. Sappiamo che affrontiamo la prima della classe come mentalità, giocatori abituati a vincere che cercheranno il riscatto dallo scivolone di San Siro. Siamo pronti a disputare una partita oltre ai nostri limiti fisici e mentali, daremo battaglia".

"In un campionato come quello in corso “in cui si possono fare punti in tutte le parti abbiamo tanto da perdere. L’avversario non entrerà in campo sottovalutandoci. Ci si salva con 40 punti, nella nostra testa ci deve essere questo. Può darsi che ci si salvi a 34 o 35, ma rimaniamo concentrati sulla soglia dei 40 punti".