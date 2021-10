Cipro-Croazia, il ct Dalic pronto a schierare Brozovic e Perisic

Nella formazione probabile vengono inseriti i due giocatori croati dell'Inter che si giocano la qualificazione ai Mondiali

Partita di qualificazione ai Mondiali del Qatar2022 per la Croazia di Brozovic e Perisic che questa sera sfideranno Cipro. «Stiamo lottando pe andare in Qatar, ogni gara è importante, cercheremo di dominare e avere il possesso palla e di giocare senza pressioni. Vogliamo vincere, ma con calma, serve pazienza e non sottovalutare l'avversario. Non sono mai gare facili da giocare», ha detto il CT Dalic alla vigilia della gara.