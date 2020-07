In Argentina – Manchester City, pronti 100 milioni per Lautaro: ok di Guardiola, l’Inter…

Non accennano a placarsi le voci di mercato su Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter, da tempo nel mirino del Barcellona, sarebbe finito sulla lista del Manchester City, pronto a veri e propri fuochi d’artificio dopo la revoca della squalifica del TAS di Losanna. Secondo quanto riporta Tyc Sports, Guardiola avrebbe dato l’ok per l’acquisto dell’argentino, per il quale sarebbero già stati stanziati 100 milioni di euro: l’Inter non intende privarsi del suo gioiello, e sta cercando la soluzione migliore per convincerlo a firmare il rinnovo di contratto.