Inter, Sky UK: “Lautaro rifiuta il rinnovo, c’è anche il City. Ed è più avanti del Barça perché…”

Lautaro Martinez è ormai un centravanti di livello internazionale, tanto da attirare su di sé gli occhi di mezza Europa. Non è un mistero infatti che il numero 10 dell’Inter sia un obiettivo più che concreto del Barcellona, che tratta da mesi con il club nerazzurro per prenderlo. Ma, secondo quanto riporta Sky Sports, anche il Manchester City, dopo la sentenza del Tas, si sarebbe inserito prepotentemente alla corsa per il Toro: Pep Guardiola lo avrebbe identificato infatti come il perfetto erede di Aguero, anche a lungo termine. “I citizens sono ammiratori noti del calciatore, che sta rifiutando di estendere il suo attuale contratto con l’Inter. Il City lo vede come l’ideale successore del Kun e sarebbe anche in una posizione migliore del Barcellona nell’accontentare la richiesta dell’Inter di 111 milioni”, si legge.