City sotto inchiesta in Premier: cosa rischia. E arriva la risposta del club

Nella giornata di ieri il board della Premier League che si occupa delle questioni disciplinari, ha emesso un comunicato in cui annunciava il deferimento del Manchester City. Il club è accusato di non aver fornito informazioni finanziarie accurate. "Tra le accuse anche quelle di non aver rispettato il Fair play finanziario (gli anni contestati sono quelli dal 2013-14 al 2017-18), di aver violato le norme della Premier in materia di redditività e sostenibilità (dal 2015-16 al 2017-18) e di non aver collaborato alle indagini, durate ben quattro anni", sottolinea il Corriere della Sera.