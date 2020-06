Giornale – Serie A con l’algoritmo: Juve campione, Inter terza a -10. Milan dietro a Verona e Parma

Nella giornata di ieri il presidente della Figc Gravina è tornato a parlare dell’algoritmo che consentirebbe di formulare la classifica finale in caso di un nuovo stop. Si è discusso tanto di questo algoritmo, molti club si sono esposti e anche l’Inter tramite l’ad Marotta si è dichiarata contraria.

In fin dei conti, come spiega il Giornale, sarebbe “niente più che una classifica ponderata, ovvero una classifica che tiene conto dei punti fatti nelle partite giocate in casa e di quelle giocate in trasferta. La classifica ponderata dovrebbe basarsi sulla media-punti fatta nelle partite già giocate in casa, proiettata su quelle che resterebbero da giocare per arrivare al totale casalingo di 19. Idem per le 19 in trasferta. Per dire, alla base di quanto finora accaduto, la Juventus sarebbe campione con 2 punti di vantaggio sulla Lazio (92 a 90) anche perché lo scontro diretto è da giocare a Torino e la Juventus in casa finora ha una media punti di 2,85, la Lazio di 2,17 in trasferta. Inter terza a -10, Atalanta quarta e di nuovo in Champions, Roma e Napoli in Europa League. A pagare sarebbe il Milan, scavalcato da Verona e Parma, nono in classifica (ponderata). In B, con Spal e Brescia, andrebbe il Lecce, per 3 decimi di punto nei confronti del Genoa”.