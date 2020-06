Marotta: “Algoritmo e playoff? Inter assolutamente contraria. Meglio considerare la classifica”

Il calcio italiano riprenderà, nella speranza che possano terminare tutte le competizioni. Ne ha parlato anche il presidente della Figc Gravina che ha spiegato di un’ipotesi alternativa per le classifiche, nel caso di un nuovo stop. Si tratta di un algoritmo per stabilire una graduatoria, molti club si sono dichiarati contrari. Tra questi Inter e Bologna. L’Inter ha espresso il suo parere negativo tramite l’ad Marotta:

“Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Mentre l’algoritmo non è una soluzione: come può considerare “l’imprevedibile” che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto”, le parole del dirigente nerazzurro a La Gazzetta dello Sport.