Classifica Fifa: Argentina chiude anno da prima, Italia è 9/a

Seguono Belgio (4/o), Brasile (5/o), Olanda (6/a), Portogallo (7/o) e Spagna (8/a). Nell'ultimo mese la selezione ha guadagnato più posizioni è stata quella delle Isole Fiji, passata da 170/a a 168/a,mentre prendendo in considerazione l'intero anno solare la nazionale che ha fatto i maggiori miglioramenti è stata quella di Panama, che ha guadagnato ben venti posti nel ranking, passando dal n.61 al 41. Di tutte le federazione che, nel mondo, sono affiliate alla Fifa l'unica non presente in classifica è l'Eritrea, perché nel 2023 non è mai scesa in campo.