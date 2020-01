L’ex preside di Lukaku e la fondazione del ‘Club dei Romelisti’: “Non era il migliore ma…”

Romelu Lukaku, all’Anderlecht, ha lasciato un ricordo indelebile. Proprio in Belgio, l’attaccante ora all’Inter ha lasciato il segno per la prima volta tra i professionisti con 41 gol in 98 partite, esordendo anche all’età di 16 anni.

Sportweek, nel corso del reportage dedicato a Romelu, ha raccolto i ricordi di Ivo Marnef, preside della scuola media in cui è stato Lukaku a Puurs: “Tutto quello che ha ottenuto se l’è meritato. Non era il migliore ma ha lavorato duro per arrivare al top. E’ un personaggio che unisce. Romeli è rimasto uno di noi”, dichiara Marnef che, assieme ad altri cinque professori, ha fondato il ‘Club dei Romelisti’ con tanto di tesserino, per seguire l’ex allievo diventato un campione quando appunto andò all’Anderlecht ed esordì nel 2009.