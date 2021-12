GDS – Ecco i club di Serie A coinvolti negli affari con la Juventus

Ecco quali sono le squadre del massimo campionato nella lente d'ingrandimento

"Nel monitoraggio della Covisoc, su un totale di 62 operazioni 42 riguardano la Juventus. L’operazione col Genoa del gennaio 2021. Rovella alla Juve per 18 milioni, in cambio di Portanova (10) e Petrelli (8). Quindi gli affari con la Sampdoria: nel 2018-19 il trasferimento a titolo definitivo di Audero dai blucerchiati ai bianconeri per 20 milioni, direzione opposta per Peeters (4); nel 2019-20 le cessioni di Vrioni (4) e Mulé (3,5) dalla Samp alla Juve, direzione opposta per Francofonte (1,7), Gerbi (1,3), Stoppa (1) e Brentan. Poi il trading con l’Empoli: la Juve ha ceduto Mancuso (4,5) acquistando Olivieri (2,4), Lipari (0,6) e Maressa (0,5)".

Sotto la lente anche l'operazione con l'Atalanta, nell’ambito della doppia operazione di trasferimento dei calciatori Demiral e Romero. "Il turco Demiral è stato acquistato dalla Juventus per 18 milioni dal Sassuolo nel luglio 2019 e girato quest’estate in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta. L’argentino Romero è stato acquistato dalla Juventus nel luglio 2019 dal Genoa per 26 milioni, per poi andare in prestito biennale all’Atalanta che lo ha riscattato per 16 milioni nell’estate 2021 (con minusvalenza di 5 nel bilancio bianconero) cedendolo infine al Tottenham per 50 milioni".