Cobolli Gigli: “Cherubini? MI auguro abbia imparato più da Marotta che da Paratici”

Le parole dell'ex presidente bianconero: "Paratici? La sua politica di acquisti a parametro zero e plusvalenze non si è rivelata redditizia"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato così del nuovo Football Director dei bianconeri Federico Cherubini: "Mi auguro che Cherubini abbia imparato più da Marotta che da Paratici: la sua politica di acquisti a parametro zero e plusvalenze non si è rivelata redditizia. Non a caso è stato allontanato. Non conosco Cherubini: mi auguro possa lavorare bene. Quanto a Secco, con me e Blanc fece un ottimo lavoro".