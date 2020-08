Cocca: “Lautaro non ha limiti. Se il Barça lo compra, spacca. L’ho portato in prima squadra…”

Diego Cocca, allenatore che ha fatto debuttare Lautaro Martínez nel Racing nel 2015, ha assicurato che se il calciatore andrà al Barcellona, ​​avrà un futuro raggiante. “È un finalizzatore nato e il Barcellona porta sempre la palla vicino l’area, dove è più decisivo. Se il Barça lo compra, spacca“. E ha aggiunto: “È un 9, ha il colpo di testa, calcia con entrambi i piedi, è completo. Deve essere un centravanti perché fa gol e se segna, vinci. L’ho portato in prima squadra. Non giocava e giocava esterno, era mezzo perso e non aveva continuità. Non sono il suo scopritore, quei giocatori si scoprono da soli. Non ha limiti“, ha concluso Cocca.

(ESPN)