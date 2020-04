Inter su Chiesa e Castrovilli, l’ex Fiorentina Cois: “Federico è da Real Madrid. E Gaetano…”

Intervenuto ai microfoni di Footballnews24.it, l’ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha parlato così dell’eventuale cessione di Federico Chiesa all’Inter:

“Chiesa è un giocatore da grande squadra e se trova continuità diventa uno degli esterni più forti d’Europa. Lo vedrei bene ovunque: all’Inter, alla Juventus o anche al Real Madrid e no, non sto esagerando. Ci sono pochi calciatori abili come lui nell’uno contro uno. Non credo, però, che andrà via dalla Fiorentina”.

SU CASTROVILLI – “Castrovilli è stata la rivelazione dell’anno, non solo per la Fiorentina ma anche per la Nazionale italiana. Nell’uno contro uno, anche lui, è fortissimo, nove volte su dieci ti salta. Ha una grande corsa ed è molto bravo tecnicamente, riesce inoltre ad abbinare perfettamente queste due qualità. Per diventare un campione deve migliorare un pochino la fase difensiva, se riuscirà a farlo diventerà davvero un perno della Nazionale e del calcio italiano. Se alla Fiorentina di oggi togliessimo Castrovilli e Chiesa resterebbe una squadra che non potrebbe competere nemmeno per arrivare tra le prime otto. Non credo che Commisso, che ha portato davvero tanto entusiasmo a Firenze, si farà scappare facilmente due giocatori così forti. Sono il futuro di questa squadra.”