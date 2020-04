Commisso: “Renzi su Chiesa-Inter? Guardi la politica, al calcio ci penso io. Ho detto che…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato così le dichiarazioni fuoriuscite di Matteo Renzi (poi smentite dallo stesso) questa mattina sul futuro di Federico Chiesa all’Inter: “Renzi deve guardare la politica, è un grande tifoso e amico: il calcio me lo vedo io. Se non lo so io, come può saperlo lui? Ho detto un anno fa che Chiesa sarebbe restato e ho mantenuto la promessa. I nostri giocatori vogliono restare più che andare via. In questo mese non l’ho incontrato, non si può trattare al telefono”.