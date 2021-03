Colantuono: “È questa la forza dell’Inter. Atalanta cliente scomodo. Servirà…”

Intervistato dal canale YouTube della Lega Serie A, Stefano Colantuono parla del Monday Night della 26esima giornata, Inter-Atalanta

"Gasperini ha fatto un lavoro incredibile, ha cambiato la mentalità della società e della squadra. L'Atalanta è diventata una big del nostro campionato. L'Inter è una squadra molto fisica, che corre e verticalizza. La forza di questa squadra va messa in considerazione del fatto che ha due attaccanti che sono giocatori straordinari".

"Sarà una bella partita perché avrà un ritmo molto forsennato. È vero che l'Inter ora sta andando bene ed è concentrata solo sul campionato, ma l'Atalanta è un cliente scomodo per chiunque. Se la partita non la fai bene, non riesci a portarla a casa, devi fare una partita perfetta".