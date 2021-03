Inter alla ricerca della decima. Conte panchina Sanchez e pensa a una novità

Il tecnico dell'Inter non farà grandi cambiamenti nella formazione, ma potrebbe inserire Vidal al posto di Eriksen a centrocampo

"Conte contro l’Atalanta è libero di inseguire la lode per la decima vittoria consecutiva in casa (a San Siro sarebbe l’undicesima, contando il derby giocato in trasferta). Avrà la squadra migliore e può fare scelte importanti, come rimettere in panchina il ritrovato Sanchez (doppietta al Parma) in favore del titolare Martinez. La formazione sarà quella dell’ultimo mese, anche se la ritrovata salute di Vidal vale al tecnico la tentazione di rilanciarlo al posto di Eriksen", si legge sul Giornale.