Colantuono: “Inter e altre tre per lo scudetto. La Juve ha un vantaggio”

Stefano Colantuono è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv. Ecco le sue dichiarazioni a proposito del Napoli e delle altre squadre implicate nella lotta scudetto: "Tatticamente Garcia non si discosterà molto dall’anno scorso, certo ci metterà del suo, i suoi principi e le sue idee ma in lienea di massima il Napoli sarà quello.

C’è da dire che la squadra ha perso uno come Kim che faceva la differenza, cambiava gli equilibri, la rosa però è valida, per fare un campionato di valore. Il Napoli è candidato allo scudetto, che si vince comunque per degli episodi, non stradominando come hanno fatto gli azzurri nella scorsa stagione. Le avversarie? Inter, Milan e Juve, che senza le coppe europee avrà il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato.