Colantuono: “Nazionali? Lazio più penalizzata dell’Inter per un motivo”

L'allenatore ha parlato della sfida alla luce delle scelte che mister Inzaghi potrebbe fare per risolvere la questione 'sudamericani'

Stefano Colantuono, a Skysport, ha parlato dell'Inter di Inzaghi e della sfida contro la Lazio. «Calhanoglu secondo me può giocare da trequartista, si avvicina molto alle caratteristiche di Correa, qualora il tecnico decidesse di fare una mossa del genere. Sono convinto che al di là dei rientri alla fine giocheranno i titolari perché hanno le motivazioni necessarie. Anche se dovesse giocare Gagliardini, non vedo difficoltà, è un centrocampista che il suo lo porta sempre a casa. Potrebbe essere una soluzione tattica giusta. Prevedo però che Inzaghi farà giocare le due punte al di là delle energie da recuperare. Discorso diverso per la Lazio: le assenze di Acerbi e Immobile pesano molto in quello scacchiere, perciò ci sarà da vedere cosa deciderà Sarri», ha detto.

Assolutamente sì, le energie le vai a recuperare. Una partita come questa esaspera le energie mentali e trovi la forza di giocare, per quanto riguarda i giocatori dell'Inter. Possono arrivare venerdì e giocare tranquillamente. Per quanto riguarda i giocatori della Lazio è un po' diverso perché Sarri ha bisogno di lavorare sul campo anche perché con il nuovo allenatore è cambiato totalmente il modo di giocare le partite, a livello tattico e su alcuni concetti di base. Quando perdi quei giocatori che partono, non hai il tempo a disposizione per far capire alla tua squadra i concetti e i principi di gioco. Da questo punto di vista Sarri sicuramente è penalizzato.