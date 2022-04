Cole: “Lukaku? Non è colpa sua. Il Chelsea deve cambiare tattica. Con l’Inter…”

L'ex giocatore del Chelsea ha invitato Thomas Tuchel a sfruttare i punti di forza dell'attaccante belga

Carlton Cole ha invitato Thomas Tuchel ad adattarsi ai punti di forza di Romelu Lukaku. Secondo l'ex attaccante del Chelsea, finora è successo proprio il contrario. "La situazione non dipende da Romelu, non è colpa sua. Non è mai stato un tipo da gol, è sempre stato una spalla su cui poggiarsi. Se vedi tutti i suoi gol la scorsa stagione con la maglia dell'Inter, te ne renderai conto. Non puoi odiarlo per questo, questa è la sua forza e ci gioca. Il Chelsea ha bisogno di cambiare tattica e adattarsi a lui".