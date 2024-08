Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino , ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Alexis Sanchez che dopo 13 anni è tornato in Friuli:

“Oggi è il grande giorno del ritorno di Alexis Sanchez all’Udinese. Vorrei prima fare un passaggio sull’evento di ieri sera e ringraziare i tifosi per la partecipazione così massiccia in centro a Udine, oltre 4000 persone. Si respira grande entusiasmo e questo ci motiva particolarmente. Bella e significativa anche l’ovazione per Mara Navarria e Giulia Rizzi segno del fatto che l’appartenenza e il coinvolgimento è forte"