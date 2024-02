Come sottolinea il Corriere della Sera, in Serie A non si segna più come una volta. La media di gol per partita è infatti crollata, passando dagli oltre 3 del 2019-20 e 2020-21 ai 2,5 di adesso. Intervistato dal quotidiano, Fulvio Collovati analizza il 'mal di gol' degli attaccanti. "La crisi del gol è innanzitutto la crisi degli attaccanti. Dietro Lautaro c’è il vuoto: solo l’argentino sta rendendo ai suoi livelli di eccellenza con un’Inter stratosferica. Per me anche Vlahovic è sotto standard, anche se ora si sta riprendendo, nell’anno nuovo. Ma è stato pagato 90 milioni: dovrebbe fare la differenza ogni settimana".