Intervisto da Tuttomercatoweb.com, Fulvio Collovati ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby. La squadra di Inzaghi ha giocato una brutta gara perdendo meritatamente la stracittadina. "Al cospetto di Inzaghi, Fonseca questa volta l'ha vinta con la sua strategia. Però c'è da dire anche un'altra cosa: l'Inter deve cambiare marcia, se non ritrova l'umiltà diventa difficile. I difensori facciano i difensori. Io sono stato uno dei primi a parlare di calcio totale, ho parlato di difensori che devono accompagnare l'azione, ma il primo compito è fare il difensore. Strategicamente l'ha vinta Fonseca, ma l'Inter ritrovi quella fame che ha caratterizzato l'ultima stagione".

E' il terzo passo falso dell'Inter in campionato. Sembra una squadra un po' appagata

"Sì, la sensazione è questa. E' successo al Napoli l'anno scorso, al Milan dopo che ha vinto lo Scudetto. Succede quando non affronti la partita con la stessa fame. L'Inter come organico è superiore alle altre, ma per vincere lo Scudetto sono necessarie anche altre componenti".