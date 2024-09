Il podio dei botteghini si completa con un altro Inter-Juve, quello che lo scorso febbraio ha portato nelle casse nerazzurre quasi 6,3 milioni. Nella storia dei derby in generale, invece, rimane per adesso inarrivabile la vetta dei 12,5 milioni registrati in occasione di Inter-Milan del 16 maggio 2023, ritorno della semifinale di Champions League", scrive La Gazzetta dello Sport.