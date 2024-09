"Simone, nella ripresa, toglie tutti e tre i centrocampisti che sono il vanto della casa. Un segnale, anzi un allarme. L’attacco, poi, non brilla. Lautaro continua a non segnare e Thuram non fa meglio del gemello. Così si ferma a sei la striscia di vittorie nel derby e a festeggiare è il Milan, che riemerge dal tunnel nero e profondo in cui si era infilato. Una vittoria che rimette in sesto Fonseca e dovrebbe dare energia al Diavolo per disegnare una nuova storia. Intanto serve ad agganciare l’Inter a otto punti, entrambe lontane tre lunghezze dalla capolista Torino, soprattutto a 2 punti dal Napoli e a una dalla Juve. Niente è perduto, tutto è aperto".