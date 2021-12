Collovati: “Scudetto? L’Inter ha un vantaggio. Milan e Napoli incerottate”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex giocatore ha detto la sua sulla lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Fulvio Collovati ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore sottolinea i problemi che Napoli e Milan stanno affrontando a causa dei numerosi infortuni: "Milan e Napoli sono due squadre incerottate, a volte gli allenatori trovano di fronte alle assenze degli alibi ma parliamoci chiaro: il Napoli ha Koulibaly che è il miglior difensore, Fabian Ruiz che è uno dei migliori centrocampisti, Osimhen che è uno dei migliori attaccanti e mancano. Per non parlare di Anguissa. Come se tu all’Inter togliessi Brozovic, Lautaro Martinez, Barella. Non sarebbe la stessa squadra e quindi non ci sono gli stessi risultati. Non è un infortunio che al limite lo puoi recuperare, qui sono 4-5 contemporaneamente".