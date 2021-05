Collovati: “Juve-Inter? Non parlo di complotti. Calvarese? Arbitro incapace”

Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale Campione del Mondo in Spagna ‘82, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com"

Fulvio Collovati , ex difensore della Nazionale Campione del Mondo in Spagna ‘82, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Sugli episodi di Juventus-Inter devo dire che è stata una partita arbitrata in modo pessimo, con episodi molto dubbi, a cominciare dai rigori assegnati, senza dimenticare il gol annullato a Lautaro. Non sono tra quelli che parlano di complotti, è un discorso che compete ai tifosi, io faccio il giornalista e l'opinionista. Per cui nessun complotto, ma ribadisco solo che è stata una gara arbitrata in modo pessimo da un arbitro incapace per quanto si è visto".